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В результате российских ударов по Славянску погибли по меньшей мере шесть человек

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Также 15 человек получили ранения

В результате российских ударов по Славянску погибли по меньшей мере шесть человек

Новина українською

Сегодня россияне обстреляли Славянск – в городе зафиксировано до 15 пожаров. Об этом сообщал мэр Вадим Лях.

В свою очередь спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко предоставила обновленную информацию, и сообщила, что в результате обстрелов Славяньска российскими войсками погибли по меньшей мере шесть человек, 15 человек ранены.

В результате трех ракетных ударов по Краматорску была уничтожена гостиница и повреждена дорога в жилом массиве.

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