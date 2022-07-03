В результате российских ударов по Славянску погибли по меньшей мере шесть человек
Также 15 человек получили ранения
Сегодня
В свою очередь спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко предоставила обновленную информацию, и сообщила, что в результате обстрелов Славяньска российскими войсками погибли по меньшей мере шесть человек, 15 человек ранены.
В результате трех ракетных ударов по Краматорску была уничтожена гостиница и повреждена дорога в жилом массиве.
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