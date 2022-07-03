В результате российских ударов по Славянску погибли по меньшей мере шесть человек

Сегодня россияне обстреляли Славянск – в городе зафиксировано до 15 пожаров. Об этом сообщал мэр Вадим Лях.

В свою очередь спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко предоставила обновленную информацию, и сообщила, что в результате обстрелов Славяньска российскими войсками погибли по меньшей мере шесть человек, 15 человек ранены.

В результате трех ракетных ударов по Краматорску была уничтожена гостиница и повреждена дорога в жилом массиве.