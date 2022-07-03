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лукашенко: Наше участие в "спецоперации" определено. Мы с россией - единая армия

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(1 голосов)

Поток бреда от самопровозглашенного диктатора не остановить

лукашенко: Наше участие в "спецоперации" определено. Мы с россией - единая армия

фото з відкритих джерел

Новина українською

Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко в очередной раз ублажил российского диктатора путина и заявил, что беларусь поддерживает россию в войне против Украины.

"Мы были и будем вместе с братской россией. Наше участие в "спецоперации" определено мною давно", — сказал лукашенко.

Также лукашенко добавил, что будет и дальше продолжать оказывать поддержку путину, поскольку они союзники и имеют единую армию.

Позже сумашедшый диктатор высказал свое мнение насчет протестов в Каракалпакской республике

"Узбекистан начали качать, иностранцы приложили свою руку. А что произошло вчера? Каракалпакская республика, около половины Узбекистана, вот она поднялась? Да нет! Узбекистан начали качать. Там очень сложная ситуация. И Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней. С одной стороны - европейцы, американцы, а с другой стороны - Китай, который сильно помогает Центральной Азии..." — заявил самопровозглашенный диктатор лукашенко.

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В статье: Александр Лукашенко
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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkiv)
03.07.2022 в 17:54
Кожен день тарган видає нову заяву, яка заперечує попередню. Здається, лише вчора він говорив, що Білорусь хочуть втягнути у війну проти України, але вона на це не поведеться.
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
03.07.2022 в 17:46
Пізда вам єдина
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+3
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.07.2022 в 17:27
вместе с ....россией на помойку.там вам место
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+2
-1
kukarekin (Одесса)
03.07.2022 в 17:26
лука дошиздипится
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+2
-1

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