лукашенко: Наше участие в "спецоперации" определено. Мы с россией - единая армия

Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко в очередной раз ублажил российского диктатора путина и заявил, что беларусь поддерживает россию в войне против Украины.

"Мы были и будем вместе с братской россией. Наше участие в "спецоперации" определено мною давно", — сказал лукашенко.

Также лукашенко добавил, что будет и дальше продолжать оказывать поддержку путину, поскольку они союзники и имеют единую армию.

Позже сумашедшый диктатор высказал свое мнение насчет протестов в Каракалпакской республике