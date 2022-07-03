лукашенко: Наше участие в "спецоперации" определено. Мы с россией - единая армия
Поток бреда от самопровозглашенного диктатора не остановить
фото з відкритих джерел
Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко в очередной раз ублажил российского диктатора путина и заявил, что беларусь поддерживает россию в войне против Украины.
"Мы были и будем вместе с братской россией. Наше участие в "спецоперации" определено мною давно", — сказал лукашенко.
Также лукашенко добавил, что будет и дальше продолжать оказывать поддержку путину, поскольку они союзники и имеют единую армию.
Позже сумашедшый диктатор высказал свое мнение насчет протестов в Каракалпакской республике
"Узбекистан начали качать, иностранцы приложили свою руку. А что произошло вчера? Каракалпакская республика, около половины Узбекистана, вот она поднялась? Да нет! Узбекистан начали качать. Там очень сложная ситуация. И Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней. С одной стороны - европейцы, американцы, а с другой стороны - Китай, который сильно помогает Центральной Азии..." — заявил самопровозглашенный диктатор лукашенко.
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