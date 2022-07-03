Резников: США передадут Украине зенитно-ракетные комплекси NASAMS

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США передадут для ВСУ зенитно-ракетные комплексы NASAMS. В частности американские партнеры передадут три комплекса.

Резников поблагодарил за данные ЗРК президента Джо Байдена, а также своего американского коллегу Ллойда Остина.

"Это увеличивает наши возможности по защите нашей земли и неба. победа в войне с террористическим государством обеспечит глобальную безопасность на долгие годы", - написал украинский глава Минобороны.

NASAMS — ЗРК средней дальности. Основное предназначение - уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. NASAMS способен поражать цели на высоте до 16 км и на расстоянии до 40 км.