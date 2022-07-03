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В результате взрывов в российском Белгороде погибла украинская семья

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Бежали от войны через россию в Европу

В результате взрывов в российском Белгороде погибла украинская семья

Телеграм В'ячеслава Гладкова

Новина українською

Около трех ночи 3 июля в российском Белгороде раздалось несколько громких взрывов. В результате загорелся жилой дом. Сообщалось о трех смертях среди мирного населения.

Глава Дергачевской громады Харьковской области области Вячеслав Задоренко сообщил, что это была семья украинских переселенцев, которые вынужденно убегали от войны и планировали через россию попасть в Европу.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, россия уничтожает наших людей и на своей территории", - написал в своем фейсбуке Задоренко.

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В статье: война с Россией
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