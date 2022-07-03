В результате взрывов в российском Белгороде погибла украинская семья

Около трех ночи 3 июля в российском Белгороде раздалось несколько громких взрывов . В результате загорелся жилой дом. Сообщалось о трех смертях среди мирного населения.

Глава Дергачевской громады Харьковской области области Вячеслав Задоренко сообщил, что это была семья украинских переселенцев, которые вынужденно убегали от войны и планировали через россию попасть в Европу.