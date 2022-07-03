Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 млрд на восстановление Украины
После окончания войны с россией
Getty Images / Global Images Ukraine
Американское издание Bloomberg сообщает, что Европейский Союз планирует выделить Украине после войны 500 млрд евро на восстановление инфраструктуры и экономики.
По информации источника, в ближайшее время Украина планирует составить и предоставить план восстановления страны.
Этот план позволит привлечь сотни миллиардов евро, несмотря на войну с россией, масштабные разрушения, а также большое количество беженцев.
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Источник:Bloomberg
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