Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 млрд на восстановление Украины

Американское издание Bloomberg сообщает, что Европейский Союз планирует выделить Украине после войны 500 млрд евро на восстановление инфраструктуры и экономики.

По информации источника, в ближайшее время Украина планирует составить и предоставить план восстановления страны.

Этот план позволит привлечь сотни миллиардов евро, несмотря на войну с россией, масштабные разрушения, а также большое количество беженцев.