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Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 млрд на восстановление Украины

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После окончания войны с россией

Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 млрд на восстановление Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американское издание Bloomberg сообщает, что Европейский Союз планирует выделить Украине после войны 500 млрд евро на восстановление инфраструктуры и экономики.

По информации источника, в ближайшее время Украина планирует составить и предоставить план восстановления страны.

Этот план позволит привлечь сотни миллиардов евро, несмотря на войну с россией, масштабные разрушения, а также большое количество беженцев.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Bloomberg

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