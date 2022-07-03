Вратаря сборной России, который собирался играть в НХЛ, отправили служить в армии за Полярный круг

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, ранее задержанного военной прокуратурой РФ и позже госпитализированного, отправили в армейскую часть в Североморске, городе за Полярным кругом. Как сообщил адвокат игрока:

"Ивана ночью предположительно отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует".

Ранее стало известно о решении Федотова перейти в клуб НХЛ "Филадельфия". Об этом он объявил менеджменту своего клуба – "ЦСКА Москва". Как сообщается, руководству клуба в лице Игоря Сечина и Игоря Есмантовича это не понравилось, что и привело к аресту игрока.