Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

"Австралия поддерживает Украину и оказывает значительную помощь, в том числе оборонную. Безопасное сотрудничество и дальнейшая защита свободы были ключевыми темами наших с Энтони Албенизи переговоров. Обсудили также спровоцированный россией продовольственный кризис, экономические вызовы, необходимость усиления макрофинансовой поддержки Украины.

Ценим готовность Австралии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Благодарю за визит и содержательные переговоры!", - прокомментировал встречу Зеленский.