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Зеленский провел в Киеве встречу с Премьер-министром Австралии

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Это первый визит руководителя австралийского правительства в Киев за всю историю

Зеленский провел в Киеве встречу с Премьер-министром Австралии

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

"Австралия поддерживает Украину и оказывает значительную помощь, в том числе оборонную. Безопасное сотрудничество и дальнейшая защита свободы были ключевыми темами наших с Энтони Албенизи переговоров. Обсудили также спровоцированный россией продовольственный кризис, экономические вызовы, необходимость усиления макрофинансовой поддержки Украины.

Ценим готовность Австралии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Благодарю за визит и содержательные переговоры!", - прокомментировал встречу Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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