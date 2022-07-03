Зеленский провел в Киеве встречу с Премьер-министром Австралии
Это первый визит руководителя австралийского правительства в Киев за всю историю
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.
"Австралия поддерживает Украину и оказывает значительную помощь, в том числе оборонную. Безопасное сотрудничество и дальнейшая защита свободы были ключевыми темами наших с Энтони Албенизи переговоров. Обсудили также спровоцированный россией продовольственный кризис, экономические вызовы, необходимость усиления макрофинансовой поддержки Украины.
Ценим готовность Австралии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Благодарю за визит и содержательные переговоры!", - прокомментировал встречу Зеленский.
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