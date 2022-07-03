Зеленский: Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована

Сегодня в Киеве президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи прокомментировал ситуацию в Луганской области.

"Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача – иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут.

Ускорение поставок оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее. Но там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет", - заявил Зеленский.