  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована
В тренде

Зеленский: Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация на этом направлении самая сложная и преимущества у нас нет

Зеленский: Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована

Новина українською

Сегодня в Киеве президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи прокомментировал ситуацию в Луганской области.

"Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача – иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут.

Ускорение поставок оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее. Но там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет", - заявил Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zelenskiy / Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде