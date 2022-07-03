Генштаб: ВСУ вышли из Лисичанска

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что наши войска после тяжелых боев за Лисичанск были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе.

Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма нужны материально-технические ресурсы.

Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!