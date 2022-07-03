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Генштаб: ВСУ вышли из Лисичанска

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(1 голосов)

Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям

Генштаб: ВСУ вышли из Лисичанска

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что наши войска после тяжелых боев за Лисичанск были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе.

Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма нужны материально-технические ресурсы.

Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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Комментарии (22)
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oda1979 (Запорожье)
03.07.2022 в 21:45
Проблема в том, что взяв Лисичанск эта орда попрет дальше на Бахмут и Славянск.
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0
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
03.07.2022 в 21:53
Як казав нещодавно один генерал, їх відпускати не можна
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0
-1
Sisiha (Львов)
03.07.2022 в 21:36
Все правильно, однако плохая тенденция вырисовывается
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.07.2022 в 21:32
На данный момент это правильное решение. Надо сберечь жизни арии. Орков больше, вот пуст и гинут псы смердящие. Техника подойдёт со временем и надо, чтобы остались люди, которые будут в дальнейшем ею успешно уничтожать Zaлупоголовых. Орки скоро задохнутся. Они только в одном направлении из шкуры вылазят. Они выдыхаются, а ВСУ потихоньку обучаются и вооружаются. Тяжело, но надо немного подождать и скоро путиноидов будут с землей мешать.
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+1
0
Footballers (Умань)
03.07.2022 в 21:30
Там загроза повного оточення.Все правильно зробили.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
03.07.2022 в 21:21
Во-первых наши войска очень растянуты, мы вынуждены прикрывать территорию от Волынской области и аж до Одесской! Это 13 областей, йошкин кот. А они, как я понял, именно на Луганском направлении пустили самую ударную, многочисленную и мощную группировку. Поэтому именно в том месте их больше. Плюс оружие и боеприпасы, их у них больше везде и очень намного. Поэтому пока так. Мы, те кто в тылу, не имеем права критиковать ЗСУ и вышестоящее руководство, мы должны им говорить спасибо за сохранение мира в остальной части Украины; помогать кто чем может; достойно себя вести в тылу и не позорить нашу доблестную армию; обязательно верить в них!
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+1
0
storm_ua (Николаев)
03.07.2022 в 21:18
Разница у нас с путлеровцами в технике от арты до танков с авиацией 10/15 к 1, в крылатых ракетах тысячи к нулю .. помимо этого им плевать на людей, потеряли 35000 неизвестно сколько лугандонов, и готовы положить еще больше.ВСУ просто выжали из себя максимум, от запада получили всего 7% от того что просили..Нет достаточно техники для подавления огневой мощи. Какие еще варианты?Я не люблю Мальцева, но к сожалению его апрельский прогноз оправдывается.
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0
-1
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Динамо-машина (Киев)
03.07.2022 в 21:25
Кто такой Мальцев и каков его был прогноз в апреле?
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+1
0
storm_ua (Николаев)
03.07.2022 в 21:54
Да есть один чудик, он по сути антипутлеровец но сам с рашки, живет сейчас во франции. На одном из стримов он как раз и сказал, в момент когда мы выбивали кацов из Киевской и .тд областей, что армия путлера на грани тотального разгрома, если сейчас быстро насытить ВСУ высокоточной артой и РСЗВ, война закончится к маю.Если нет, значит между определенными элитами на западе и путлером есть договорняк, и самого ботексного будут спасать. А каким образом спасать , когда рядовая общественность следит за ситуацией..Все просто, показывать бурную деятельность, а на деле просто капать по чайной ложке военной помощи от необходимой, что по сути и происходит. По этой причине Путлер такой смелый, и готов еще усатого подключить. Момент когда эту шоблу можно было разгромить в процессе хаотичного отступления утерян, и не по вине ВСУ.А теперь они восстановили потенциал огневой, набили мясом, а наши ресурсы почти на дне. ВСУ вытягивает ситуацию на грани человеческих сил.
0
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2022 в 21:15
Ще при штурмі Сєвєродонецька було багато бравади і вихвалянь. Реалії значно гірші...
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0
-2
Olеgуurсhak (Xмельницький )
03.07.2022 в 21:42
Не погань країну, зміни nickname. А краще повертайся з Польщі додому
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0
0
MaximSK (Киев)
03.07.2022 в 19:42
Можно сказать два слово, идиоты и слабаки. Говорили что отходили с Северодонецка на более укрепленные позиции. Это и есть укрепленные позиции? Орки сейчас ликуют и уже празднуют победу, а вы идиотскими решениями приближаете нас к капитуляции. Залужного давно пора в отставку отправлять, его хватило только на 3 месяца увы.
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+1
-9
Термит (Киев)
03.07.2022 в 20:12
Проблема була не в самому Лисичанську, місто можна було б утримувати дійсно довго. Проблема в тому, що воно вже було напівоточене. І якщо там залишитись - був би другий Маріуполь. Але згоден з тим що динаміка негативна. І не зрозуміло - чому при нашій армії в 700 тис. і їхній - 200 тис. чоловік, виявилося так, що на основному напрямку у них "кратна перевага"?
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+3
-2
dp_dp (Ukraine)
03.07.2022 в 20:18
Термит,вам 2 слова. Русские давно перестали кидать вперед живую силу, сейчас они стараются залить все огнем, разрушить до основания, только потом идет пехота. Украина сейчас не в человеческом ресурсе уступает, а в железе-многкратно. Это признают все. Пускать людей врасход или держать под открытым небом и бомбардировками - это глупо. И вы, я так понимаю, не желаете быть там, на линии фронта, показывая пример героизма. Но при этом кто-то должен, по вашим словам. Так не бывает.
+3
-1
Термит (Киев)
03.07.2022 в 20:51
Вы точно на мой текст отвечаете? Я не писал, что "кто-то должен" и так не считаю. Более того, отход из Лисичанска с сохранением наших сил - это хорошее решение. Не нужно искать в моем тексте, того, чего там нет, воспринимайте буквально, будете объективнее.
+2
0
dp_dp (Ukraine)
03.07.2022 в 21:07
Ок, я имел в виду про кратное превосходство. Кратное превосходство - в возможностях наносить удары, отсюда возможное превосходство в людях отходит на второй план.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.07.2022 в 21:19
1. Откуда данные о 700 тыс. человек? 2. - Протяженность линии фронта - активных военных действий - около 1 тыс. км. - Протяженность линии возможного дополнительного вторжения из .белоруссии и рф около 1,4 тыс. км. - Протяженность границы с Приднестровьем около 500 км. - Плюс ещё берег Черного моря Одесской и Николаевской областей. Сколько нужно личного состава ВСУ, вооружения, боевой техники для перекрытия всех направлений?
+1
-1
dp_dp (Ukraine)
03.07.2022 в 20:15
Ты-великий стратег?Ну поясни тогда что делать в случае когда на 1 твой снаряд противник отвечает 10-15?
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+4
-1
MaximSK (Киев)
03.07.2022 в 20:30
Ну а что делать дальше, если у них преимущества в артиллерии и боеприпасов в 15 раз? Вряд ли запад нам даст столько артиллерии, у них всегда будет преимущество в этом. Поэтому надо брать качеством, и готовит мощную оборону в других городах. Иначе это вопрос нескольких месяцев захват донецкой области
+1
-2
dp_dp (Ukraine)
03.07.2022 в 21:06
Это другой разговор, вот с этим сложно не согласится, так и будут делать. Но называть людей, таких как Залужный и тех, кто воюет в том числе и за вас в тех нечеловеческих условиях идиотами и слабаками-вы меня извините. Просто пора понять, что у нас более 20 лет никто не занимался армией, а теперь вы хотите побед молниеносных. Так не бывает, это не фильм про войну. Где-то фронт будет проседать, где-то со временем будут отвоевывать позиции.
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.07.2022 в 21:34
MaximSK (Киев) Будь мужиком, хватит плакать каждый день.
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+1
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
03.07.2022 в 21:47
Бути мужиком як Люся?
0
-2

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