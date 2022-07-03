Штайнмайер: Только Киев может решить, когда Украина сядет за стол переговоров

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война россии с Украиной решится на поле боя.

По мнению немецкого президента путин разваливает свою страну, а сама война запустила "сильнейшую динамику геополитических и геоэкономических перемен" в мире.

"Чем именно закончится война — вопрос открытый. Сейчас он разыгрывается на поле боя. Но необходима перспектива для переговоров. Однако только Киев может решить, когда Украина сядет за стол переговоров. Мы не будем толкать Украину", — заявил Штайнмайер.

Также Штайнмаер признал, что "Северный поток-2" был ошибкой.

"Моя приверженность к газопроводу "Северный поток-2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые россия уже не верила и о чём нас предупреждали наши партнёры".

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер дополнительно заявил, что Германия должна стать независомой в экономическом плане и искать новых партнеров.