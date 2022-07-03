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В Днепропетровской области ВСУ сбили российский беспилотник

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В Днепропетровской области ВСУ сбили российский беспилотник

Новина українською

Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко доложил, что над областью ВСУ сбили враждебную цель.

А именно, наши защитники поразили российский беспилотник.

"Это уже 10-ый разведчик россиян агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью. Предварительно его обломки упали в поле", - сообщил Резниченко.

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В статье: война с Россией
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