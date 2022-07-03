Зеленский сообщил о потерях среди украинского спорта
В ходе встречи с главой Международного олимпийского комитета
president.gov.ua
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Во время визита Баха глава украинского государства рассказал о потерях среди украинских спортсменов и тренеров в результате российского вторжения.
"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал Зеленский.
Дополнительно, украинский президент акцентировал внимание на разрушении россиянами спортивной инфраструктуры Украины.
"Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться".
Также Владимир Зеленский рассказал, что во время встреча с президентом МОК был обсужден новый пакет финансовой помощи для поддержки и выступления более 3-х тысяч спортсменов.
"Сегодня господин Президент сообщил о выделении нового пакета поддержки для наших олимпийцев. Мы очень ценим это, благодарный за проведение специальной донорской конференции под эгидой МОК ради возобновления спортивной инфраструктуры в Украине. Обсудили необходимость продолжать международные усилия для того, чтобы представители государства-террориста не могли участвовать в международных спортивных соревнованиях", - рассказал Зеленский.
Итогом встречи стало заявление Баха, что Фонд солидарности олимпийского сообщества и спорта Украины, созданный в начале войны, будет расширен с 2,5 до 7,5 млн долларов.
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