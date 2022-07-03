Футбольный журналист Ящук, пропавший под Лисичанском, был найден живым и здоровым
Об этом сообщила его сестра
Сегодня, в СМИ появилась информация, что спортивный журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины,
К счастью, наш коллега и украинский воин был найден. Об этом сообщила сестра Олега – его нашли и с ним все хорошо.
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Отметим, что Ящук раньше работал на телеканалах "Футбол", а последние несколько лет является журналистом программы "Футбольный формат" на Эспрессо ТВ. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он ушел в ВСУ и стал частью 10-й бригады "Эдельвейс".
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Источник:Футбол 1/2/3
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