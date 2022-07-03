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Футбольный журналист Ящук, пропавший под Лисичанском, был найден живым и здоровым

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Об этом сообщила его сестра

Футбольный журналист Ящук, пропавший под Лисичанском, был найден живым и здоровым

Новина українською

Сегодня, в СМИ появилась информация, что спортивный журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины, исчез на Лисичанском направлении.

К счастью, наш коллега и украинский воин был найден. Об этом сообщила сестра Олега – его нашли и с ним все хорошо.

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Отметим, что Ящук раньше работал на телеканалах "Футбол", а последние несколько лет является журналистом программы "Футбольный формат" на Эспрессо ТВ. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он ушел в ВСУ и стал частью 10-й бригады "Эдельвейс".

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Источник:
Футбол 1/2/3

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