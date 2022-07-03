Зеленский о словах лукашенко: Это опасно. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала
Насчет слов диктатора об участии в "спецоперации" и единой с рф армии
Фото - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал
"Заявление лукашенко о единой армии с рф – это, прежде всего, опасно для белорусского народа. Он должен не вовлекать беларусь в захватническую войну россии против Украины.
Я думаю, опасным звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.
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Источник:Zelenskiy / Official
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