Зеленский: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 130-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом.

Они потеряли более 35 тысяч солдат, и это еще консервативная оценка. Ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах русское или советское знамя на руинах... Другого ответа просто нет", - рассказал Зеленский.