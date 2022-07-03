  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет
В тренде

Зеленский: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет

Общие новости
(2 голосов)

Обращение президента по итогам суток

Зеленский: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 130-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом.

Читайте такжеЗеленский о словах лукашенко: Это опасно. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала

Они потеряли более 35 тысяч солдат, и это еще консервативная оценка. Ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах русское или советское знамя на руинах... Другого ответа просто нет", - рассказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде