Зеленский: россия имеет достаточно оружия, чтобы уничтожать в Украине город за городом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные жестокие обстрелы россиянами мирных районов нашей страны.

"Сегодня российская армия в очередной раз жестоко обстреляла Славянск, Краматорск, Харьков из реактивной артиллерии, из систем "Смерч". Только в Славянске в списке погибших – уже шесть человек, около двадцати – ранены. Погибла девочка, ее звали Ева. августе в этом году ей исполнилось бы 10 лет...", - сказал Зеленский.

Также глава украинского государства добавил, что достаточный потенциал армии и вооружения, чтобы уничтожать города Украины.

"россия имеет достаточно "Смерчей", "Ураганов", "Градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас свою самую большую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов – день за днем, просчитано, мощно.

Полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль. Не меньшую роль играет и то, что мы храним жизнь наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.

Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние. Постепенно мы двигаемся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе", - рассказал Зеленский.