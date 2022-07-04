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Мэр Мелитополя: российские склады детонировали несколько часов, россияне спасали технику

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Федоров о обстрелах российских баз вокруг Мелитополя

Мэр Мелитополя: российские склады детонировали несколько часов, россияне спасали технику

фото из открытых источников

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Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал как ВСУ утром уничтожили российскую базу в городе.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует. С 3 утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6 утра, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю уцелевшую технику. ", – рассказал Федоров.

Также мэр Мелитополя добавил, что российские военные составы несколько часов детонировали. Среди мирных жителей никто не пострадал, что не скажешь о русских военных.

Позже Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар еще по одной базе россиян - вблизи поселка Мирное, которое находится у Мелитиполя.

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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