Мэр Мелитополя: российские склады детонировали несколько часов, россияне спасали технику

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал как ВСУ утром уничтожили российскую базу в городе.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует. С 3 утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6 утра, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю уцелевшую технику. ", – рассказал Федоров.

Также мэр Мелитополя добавил, что российские военные составы несколько часов детонировали. Среди мирных жителей никто не пострадал, что не скажешь о русских военных.

Позже Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар еще по одной базе россиян - вблизи поселка Мирное, которое находится у Мелитиполя.