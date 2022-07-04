Красников может перейти в Днепр-1, Лунин определился с будущим. Главные новости за 3 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 3 июля

В СМИ появилась информация, что вице-президент "Металлиста" Евгений Красников, а также главный тренер харьковской команды Александр Кучер могут оказаться в "Днепре-1". Сам Красников сообщил, что в ближайшее время он проведет переговоры с Александром Ярославским, чтобы решить этот вопрос. Он отметил, что "Днепр-1" может арендовать игроков "Металлиста", а это поможет харьковскому клубу удержаться на плаву.

Испанские СМИ много писали о том, что Андрей может сменить команду в поисках игровой практики. На таком же варианте настаивал отец и по совместительству агент Алексей Лунин. Но, как пишет As, Андрей отказался и решил остаться в составе "Реала" для осуществления своей мечты: стать основным голкипером мадридцев. К тому же в клубе были удовлетворены выступлениями Лунина в весенних матчах, так что в личном разговоре с Анчелотти и руководством ему пообещали больше выходов на поле в следующем сезоне.

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак сообщил, что контракт с новым главным тренером Виктором Скрипником рассчитан на три года. При этом он сообщил, что на сборах к команде присоединятся трое легионеров, которые были на контракте – Пуцлин, Якубу и Зайков. Также Лисак анонсировал, что в ближайшие дни состав "Ворсклы" может пополнить еще пара иностранных игроков и один опытный украинец.

Клуб из Кривого Рога объявил о прекращении сотрудничества сразу с 18 футболистами. Среди них и те, кто имеет немалый опыт выступлений на уровне УПЛ, как Балан, Бухал Васин, Мостовой, Гордиенко, так и легионеры Илич и Вагнер. Юрий Вернидуб, похоже, решил построить команду с нуля.

Главный тренер ровенской команды Юрий Вирт рассказал, кого уже подписал "Верес", а кто из игроков покинул команду. Новичками ровенцев стали вратарь Арсений Коркодим из "Волыни", защитники Гагун из "Руха", Курко из "Левого Берега" и Квасный из "Ингульца". Покинули команду Кичак, Гончаренко, Махнев, Солдат, Петько, Полюлях, легионеры Маргарян и Крейда, под вопросом – Гечев.

Как известно, сине-желтые вышли в финал четырех. В полуфинале наши девушки уступили действующим чемпионкам испанкам. А вот в поединке за третье место сборная Украины отмечала победу над сборной Венгрии со счетом 2:1. В составе украинок голами отличились Титова и Воловенко. Так что наша команда впервые в своей истории завоевала бронзу.