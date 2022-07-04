Полыхает. На оккупированном Донбассе раздались взрывы на большом складе боеприпасов россиян
Город освещают вспышки огня
Типичный Донецк
В Донецкой области в городе Снежное (с 2014 года находится под контролем российских оккупационных войск) раздались взрывы. Местные жители сообщили об этом примерно в час ночи 4 июля.
Взрывы раздались на заводе "Снежнянскхиммаш", горит и детонирует склад с боеприпасами оккупационной российской армии. В Telegram-канале "Типичный Донецк" опубликовали соответствующие фото и видео. На них виден яркий пожар, как поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов из-за детонации боеприпасов.
Снежное расположено в глубоком тылу оккупационной армии российской федерации и очень близко к границе Украины со страной-агрессором. Город находится под оккупацией с 2014 года, россияне методично завозили в Снежное огромное количество техники и боекомплектов.
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