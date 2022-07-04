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Оккупанты взяли под контроль еще один населенный пункт на Лисичанском направлении

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Оккупанты взяли под контроль еще один населенный пункт на Лисичанском направлении

facebook.com/sergey.gaidai.loga

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе.

Помимо того, что оккупанты закрепились в Лисичанске и форсировали реку Северский Донец, враги взял под контроль Золотаровку. Также Гайдай более детально рассказал о захвате россиянами Лисичанска и приложил фотографии доказательств зверств путинской орды.

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"Населенные пункты вокруг оккупированного Лисичанска и сам город продолжают страдать от вражеской артиллерии. Оккупанты добивают уцелевшее. Население захолустных городов и поселков заставляют жить по правилам "рашистского режима" и кормят обещаниями о возобновлении коммуникаций "в ближайшее время". Этого не может быть даже в благоприятных условиях на это нужно до года времени, настолько враги разрушили критическую инфраструктуру".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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