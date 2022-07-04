Оккупанты взяли под контроль еще один населенный пункт на Лисичанском направлении
Подробности от того, кто постоянно в курсе событий
facebook.com/sergey.gaidai.loga
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе.
Помимо того, что оккупанты закрепились в Лисичанске и форсировали реку Северский Донец, враги взял под контроль Золотаровку. Также Гайдай более детально рассказал о захвате россиянами Лисичанска и приложил фотографии доказательств зверств путинской орды.
"Населенные пункты вокруг оккупированного Лисичанска и сам город продолжают страдать от вражеской артиллерии. Оккупанты добивают уцелевшее. Население захолустных городов и поселков заставляют жить по правилам "рашистского режима" и кормят обещаниями о возобновлении коммуникаций "в ближайшее время". Этого не может быть даже в благоприятных условиях на это нужно до года времени, настолько враги разрушили критическую инфраструктуру".
Популярное сейчас
- Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни
- "Расскажу внукам, что играл с тобой". Зинченко попрощался с Фернандиньо
- Уже больше 36 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО