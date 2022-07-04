Уже больше 36 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
За сутки уничтожили 34 единицы техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 04 июля. За воскресенье Украинской Армией было ликвидировано 230 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф составляют около 36200 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1589 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 804 (+3) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
- специальная техника – 65 (+1).
Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.
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