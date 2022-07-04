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Уже больше 36 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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За сутки уничтожили 34 единицы техники

Уже больше 36 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 04 июля. За воскресенье Украинской Армией было ликвидировано 230 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф составляют около 36200 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1589 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 804 (+3) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
  • крылатые ракеты – 144 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
  • специальная техника – 65 (+1).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.

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В статье: война с Россией
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