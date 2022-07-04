Уже больше 36 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 04 июля. За воскресенье Украинской Армией было ликвидировано 230 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф составляют около 36200 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1589 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,

артиллерийских систем – 804 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,

специальная техника – 65 (+1).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.