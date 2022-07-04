ВСУ уже в одном километре от пригородов Херсона, битва будет очень тяжелой – The Economist

Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины находятся примерно в километре от пригородов Херсона, "следующие неделя-две будут интересными". Об этом вчера вечером, 3 июля, сообщило издание The Economist со ссылкой на собственный источник в военной разведке Украины.

При этом на южном направлении однозначно ожидаются крайне тяжелые бои, переломить ситуацию ВСУ помогут только поставки западных ракетных систем.

Необходимо понимать, что российские оккупанты построили серьезные укрепления, также продвижению украинской армии не будет способствовать открытый ландшафт Херсонской области. Пока на южном направлении не наблюдается трехкратное преимущество ВСУ в живой силе и технике, которое так необходимо для успешного наступления.