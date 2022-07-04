Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни
Четко и понятно
УНИАН
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинского национального телемарафона объяснил, почему в настоящее время угрозы нападения Беларуси нет.
"По состоянию на сейчас какого-то "ударного кулака" на территории Беларуси в направлении Украины, на данный момент мы не видим и, скорее всего, его нет. Но, исключать, что через некоторое время могут быть приняты такие решения, к сожалению, мы не можем. По состоянию на сейчас, в ближайшие дни, завтра-послезавтра – угрозы нападения нет".
Отметим, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов придерживается аналогичного мнения.
Владимир Зеленский назвал опасными заявления лукашенко насчет участия белорусов в войне против Украины.
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