Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинского национального телемарафона объяснил, почему в настоящее время угрозы нападения Беларуси нет.

"По состоянию на сейчас какого-то "ударного кулака" на территории Беларуси в направлении Украины, на данный момент мы не видим и, скорее всего, его нет. Но, исключать, что через некоторое время могут быть приняты такие решения, к сожалению, мы не можем. По состоянию на сейчас, в ближайшие дни, завтра-послезавтра – угрозы нападения нет".