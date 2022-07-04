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США отмечают День Независимости. Президент Украины Зеленский поздравил Байдена и американцев

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США отмечают День Независимости. Президент Украины Зеленский поздравил Байдена и американцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки празднуют День Независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев и Джо Байдена в своем Твиттере:

"Приветствую народ США и президента Байдена с Днем Независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости".

Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате, "Четвертое июля". Он сопровождается фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами, обращениями политиков к народу и церемониями.

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В статье: Владимир Зеленский Джо Байден
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