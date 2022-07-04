США отмечают День Независимости. Президент Украины Зеленский поздравил Байдена и американцев
Сакральная дата для них
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки празднуют День Независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев и Джо Байдена в своем Твиттере:
"Приветствую народ США и президента Байдена с Днем Независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости".
Happy Independence Day to the people of ???????? and @POTUS! I wish the friendly people of ???????? peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022
Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате, "Четвертое июля". Он сопровождается фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами, обращениями политиков к народу и церемониями.
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