США отмечают День Независимости. Президент Украины Зеленский поздравил Байдена и американцев

Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки празднуют День Независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев и Джо Байдена в своем Твиттере:

"Приветствую народ США и президента Байдена с Днем Независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости".

Happy Independence Day to the people of ???????? and @POTUS! I wish the friendly people of ???????? peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022

Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате, "Четвертое июля". Он сопровождается фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами, обращениями политиков к народу и церемониями.