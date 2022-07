США отмечают День Независимости. Президент Украины Зеленский поздравил Байдена и американцев

Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки празднуют День Независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев и Джо Байдена в своем Твиттере:

Happy Independence Day to the people of ???????? and @POTUS! I wish the friendly people of ???????? peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.