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Угадайте футболиста по его клубной карьере - Квиз

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На викторину есть три минуты

Угадайте футболиста по его клубной карьере - Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В нашем сегодняшнем квизе, мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете клубные карьеры футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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