Угадайте футболиста по его клубной карьере - Квиз
На викторину есть три минуты
В нашем сегодняшнем квизе, мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете клубные карьеры футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.
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