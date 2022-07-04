Ван Леувен до Зари: строил Шахтер, привез в Казахстан предателя, стартовал в Израиле

На прошлой неделе главным тренером "Зари" был назначен Патрик ван Леувен — 52-летний нидерландец будет работать с луганцами в течение трех следующих сезонов. Учитывая это, знакомим вас поближе с иностранным специалистом, призванным удержать "черно-белых" на заданном Вернидубом и Скрипником уровне.

Описывая ван Леувена, мы непременно встретим его связь с донецким "Шахтером". И этим можно легко объяснить логику появления нидерландца в "Заре" - он хорошо знает наш рынок и умеет работать с молодежью, выжимая из нее максимум (что очень важно, учитывая возникшую легионерскую проблему и будущий кадровый голод). Не будем забывать, идет война и иностранцев, готовых выступать в Украине, можно сосчитать по пальцам.

Подарил украинскому футболу целую плеяду хороших игроков

Действительно, Ван Леувен имеет огромный багаж знаний в сфере работы с подрастающим поколением. Прибыв в Донецк в 2006-м, Патрик мог похвастаться блестящим резюме — в течение десяти лет он в тех или иных ипостасях подводил воспитанников "Фейенорда" к взрослому футболу. Руководитель отдела молодежного скаутинга, в дальнейшем директор роттердамской академии, инициатор открытия ее филиала в Китае — Патрик приобщился ко многим проектам и добился определенного успеха.

По приезде к "оранжево-черным" ван Леувен столкнулся с рядом проблем, прежде всего, связанных с отголоском советской системы подготовки — клуб нуждался в радикальных изменениях, переходе к европейским стандартам.

"Когда мы пришли в 2006 году, академия существовала, но у каждого тренера была своя философия, свое видение футбола. Не было четкой структуры. Мы постепенно обновили тренерский состав, у нас работает немало бывших игроков "Шахтера" - Ковалев, Старостяк... Есть смесь опыта и молодости. И сейчас академия работает в одном направлении как единое целое. Схема игры 4-3-3 и общая методика тренировок, тактические и технические навыки – все одинаково, начиная с 8-летних, заканчивая 19-летними”, - рассказывал тогда менеджер.

Преодолевая шаг за шагом, Патрик провел полную модернизацию - обновил скаутское и аналитическое направления, разработал философию и индивидуальную программу для каждой возрастной группы, а также запустил сеть филиалов по всей территории донбасского региона. Еще один плюсик - организация турниров и товарищеских матчей, причем в соперниках - сверстники из "Манчестер Сити" или "Барселоны". Понятно, что такой подход не мог не принести положительных результатов: в итоге появились Зинченко, Малиновский, Матвиенко, Коваленко, Караваев, Тотовицкий, Болбат, Пихаленок, Зубков и другие персонажи, примечательные для украинского футбола. Вау.

"Моя философия сформировалась в Нидерландах. Нидерланды – маленькая страна. В Нидерландах всем ясно, что нужно идти в одном направлении, чтобы добиться успеха в любой сфере деятельности. Моя профессия — футбол, а футбол в Нидерландах очень структурирован, когда речь идет о клубах, академиях и тренерском образовании. Все имеет определенное направление, начало которого идет с 1974 года, из тотального футбола. Если в моем распоряжении восемнадцать тренеров и у каждого будут свои идеи, взгляды, культура, мы не сможем никуда прийти, потому что будем сражаться друг с другом. Я всегда стараюсь подтолкнуть людей к взаимодействию в одном направлении. Это не только моя философия, это философия клуба", - так описал свои принципы ван Леувен.

И очевидно, что они функционируют — при другом сценарии специалист не задержался бы в "Шахтере" до 2013 года. К тому же покинул "горняков" из-за собственных амбиций, желания расти дальше и искать что-то новое. В конце концов, если бы он замер в каком-то конкретном амплуа, то точно не стал бы новым руководителем "Зари".

Привез в Казахстан предателя Украины и уехал оттуда из-за сложного характера

В марте 2013-го казахский "Кайрат" отрапортовал о назначении нидерландца. Ван Леувен, как и желал, был наделен огромными возможностями: получил кресло спортивного директора и по собственной сути стал куратором развития всего клуба. Здесь надо понимать, с чем ему пришлось работать: что тогда, что сейчас команда в среднем ежегодно тратит около 8-10 миллионов долларов. Примечательно, но это не лучший показатель лиги — "Астана" опережала желто-черных, как минимум, втрое, а сегодня вообще перестала декларировать бюджет.

Ван Леувен оказался в несколько ограниченных рамках (интересно, как он поведет себя в "Заре", учитывая финансовые обстоятельства?), однако выкрутился и заработал имиджевые баллы. Алексей Еременко ("Металлист"), Сито Риера ("Черноморец"), Артур Едигарян ("Говерла), Даниэль Аддо ("Заря"), Владислав Нехтий ("Шахтер") - это люди, которые выступали в наших широтах и ​​благодаря Патрику переехали в Казахстан.

В общем, функционер мониторил весь постсоветский рынок, активно смотрел в сторону мордорских болот и привез оттуда двух персонажей с мутной биографией — анатолия тимощука и андрея аршавина (сознательно пишем с маленькой). Персонально для ван Леувена эти трансферы личная победа, поскольку они подняли его рейтинг среди коллег, открыли новые пути для сотрудничества и были широко растиражированы СМИ.

За время пребывания ван Леувена "Кайрат" стал дважды бронзовым призером чемпионата, однажды взял серебряные медали, оформил национальный кубок и едва не вышел в групповой раунд Лиги Европы. Казалось бы, все хорошо, однако в 2016 году стороны решили пожать руки и попрощаться.

У Патрика прослеживается один явный минус – склонность к конфликтам. Как мы указали выше, ему важно, чтобы все окружение следовало одному вектору. Если этого не будет — ссоры не миновать. Поэтому нидерландец изредка встрегал в разборки с тренерами (например, Владимиром Вайссом) и до конца отстаивал собственную точку зрения, даже с сожжением мостов. Вот такой жизненный принцип.

Будучи максималистом, ван Леувен делает все для достижения результата (из-за этого "Кайрат" попрощался с ним на довольно хорошей ноте), однако иногда ему не хватает тактичности. В общем, характер диктатора. Казахская пресса не раз цитировала тамошних родителей, которые по причинам, связанным с логистикой, не смогли найти с ним общий язык и вынужденно забирали детей. Ответ Патрика был прост: "Ваши проблемы", "Не нравится? Ищите другой клуб".

Исполнял ряд обязанностей, после чего наконец-то стал главным тренером

Долго ван Леувен без дела не сидел – на него вышел тель-авивский "Маккаби". На первый взгляд, казалось, что израильтяне предлагали не такие привлекательные условия, как это было в "Кайрате" - снова руководить академией. Однако не все так просто: к тому же Патрику доверили координирование молодых кадров, шефство над скаутами и должность консультанта начинающих тренеров.

"Маккаби" мне предложил больше, чем просто академию. В клубе хотели, чтобы я занимался скаутингом и аналитическим отделом. Хотели, чтобы я спроектировал соответствующий департамент, профессиональную тренировочную базу. Я не только директор академии, но и главный над скаутами. Таким образом, мы стараемся улучшить работу скаутов, игроков и тренеров. Надеемся, в итоге производительность Маккаби вырастет", - объяснил ван Леувен.

Имея полномочия и держа в уме план, Патрик принялся строить вертикаль клуба. Поэтому ни у кого не возникли особые претензии, когда в декабре 2020-го Маккаби предложил нидерландцу роль и.о. главного тренера. "Желтые" как раз попали в кризис - Георгиос Донис, предшественник ван Леувена, вылетел из квалификации Лиги чемпионов, неплохо прошел групповой раунд Лиги Европы (второе место в борьбе с "Карабахом", Сивасспором" и "Вильярреалом"), однако глобально потерял авторитет в раздевалке и был справедливо выставлен за дверь.

По правде, ван Леувен еще летом 2020-го отработал на двух матчах — в рамках выигранного Суперкубка Израиля против "Хапоэля" Беер-Шева. Однако теперь Патрику сознательно дали испытательный срок, во время которого "Маккаби" таки выбрался из психологической и функциональной ямы. В первых десяти матчах коллектив пережил всплеск и зафиксировал хорошие цифры — 9 побед и ничью.

Ван Леувен не предложил какое-нибудь свое видение футбола, однако наладил подготовительный процесс и снял уровень давления с футболистов — иногда этого достаточно, чтобы дела команды пошли вверх. Тем более такой команде, как "Маккаби" — гранду с историей, победным менталитетом и влиятельными ресурсами.

В феврале 2021-го Патрик столкнулся в плей-офф ЛЕ с "Шахтером" (ожидаемо уступил, но бой дал), финиш домашнего чемпионата пересек вторым (расстояние от "Маккаби" из Хайфы составило один зачетный балл), зато торжествовал в кубке Израиля - одолел в дерби "Хапоэль" (2:1).

Как показала практика, ван Леувен лучше чувствует себя в турнирах на вылет, где банально больше времени для подготовки к конкретному матчу. Нельзя сказать, что нидерландец завершил сезон 2020/21 на багаже ​​предшественника, однако ему стопроцентно не хватило мастерства, чтобы запустить коллектив уже во время полноценного пребывания у руля "Маккаби".

Примечательно, что Патрик прекрасно преодолел отборочный цикл Лиги конференций (сзади остались черногорская "Сутьеска", трнавский "Спартак" и карагандинский "Шахтер") и после трех туров группового этапа имел в активе 7 баллов. В то же время произошел провал во внутренней лиге - 7 очков в 7 стартовых поединках. Ужас, сопровождаемый закономерным увольнением - причем эту новость ван Леувен узнал среди глубокой ночи.

Что следует сказать в завершение? Ван Леувен является архитектором, идеологом, умело управляет процессами и дает поначалу не очень заметный эффект, зато в перспективе - отличный (прежде всего, имеем в виду воспитание игроков: "Шахтер", "Кайрат" и "Маккаби" стабильно хорошо выглядели на молодежном уровне). А вот что касается карьеры главного тренера, есть вопросы: чувствуется отсутствие достаточной тактической глубины и не столь хорошая стрессоустойчивость во время динамичного развития чемпионата. И это можно понять – Патрик провел всего 51 матч и ему есть чему еще учиться. Растить молодежь и быть человеком, ответственным за результат здесь и сейчас – совершенно разные вещи.

Как бы то ни было, для "Зари" - это громкое имя. Для ван Леувена "Заря" – плоскость для экспериментов. Есть основания верить, что ему дадут больше времени для раскачки, чем у других клубов — сложно требовать что-то слишком серьезное от команды, которая будет играть в воюющей стране, а ради еврокубков будет пересекать границу. Да еще осталась без ряда исполнителей. Увидим, как ситуация будет развиваться дальше.