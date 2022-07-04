"Эгегей, эскалация!" Кулеба считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО обнулило отговорки для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшей перспективе не стоит рассчитывать на изменение позиции НАТО относительно членства Украины, несмотря на решение Европейского союза о предоставлении Украине статуса кандидата. Об этом он сообщил в интервью порталу LB.ua.

"Украина остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в альянс".

"Нам же говорили: "Мы же не можем идти вперед на границу, у нас будет общая граница с россией. Вы чего, это же Россия, эгегей, эскалация". Пожалуйста, у них теперь две тысячи километров общей границы, и НАТО будет стоять у ворот Петербурга. Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание интегрировать нас".

"В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад – это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя принимать".