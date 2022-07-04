Но перед этим – в москву к путину. Папа Римский Франциск хочет приехать в Украину

Папа Франциск опроверг сообщения о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем, заявив, что он собирается посетить Канаду в этом месяце (с 24 по 30 июля) и надеется, что сможет нанести визит в москву и Киев как можно скорее после этого.

Говоря о войне в Украине, Франциск отметил, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел россии сергеем лавровым "были контакты о возможной поездке… в москву".

"Я хотел бы приехать в Украину, но сначала хочется нанести визит в москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы только российский президент дал мне маленькое окно, чтобы послужить делу мира... После того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Прежде всего, нужно поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах".