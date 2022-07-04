  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Но перед этим – в москву к путину. Папа Римский Франциск хочет приехать в Украину
В тренде

Но перед этим – в москву к путину. Папа Римский Франциск хочет приехать в Украину

Общие новости
(2 голосов)

Все еще верит в добродетель карлика

Но перед этим – в москву к путину. Папа Римский Франциск хочет приехать в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Папа Франциск опроверг сообщения о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем, заявив, что он собирается посетить Канаду в этом месяце (с 24 по 30 июля) и надеется, что сможет нанести визит в москву и Киев как можно скорее после этого.

Говоря о войне в Украине, Франциск отметил, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел россии сергеем лавровым "были контакты о возможной поездке… в москву".

"Я хотел бы приехать в Украину, но сначала хочется нанести визит в москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы только российский президент дал мне маленькое окно, чтобы послужить делу мира... После того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Прежде всего, нужно поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах".

Читайте такжеПапа Римский: патриарх кирилл 20 минут доказывал мне необходимость войны с картой в руках

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Папа Римский война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде