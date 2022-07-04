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Как вертолеты Ми-8 воздушных сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам

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Как вертолеты Ми-8 воздушных сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам

mil.gov.ua

Новина українською

Журналист и военный обозреватель Роман Бочкала опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором отражена работа Воздушных сил ВСУ. Четыре украинских вертолета Ми-8 разнесли позиции российских оккупантов:

Ми-8 широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.

Ми-8МСБ – украинская модификация с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, пассажирско-транспортный вариант для гражданской авиации.

Ми-8МСБ-В – украинская модификация с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, для ВВС (принят на вооружение в апреле 2014, до конца 2014 года в войска передали 3 штуки) и на экспорт.

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В статье: война с Россией Ми-8
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Источник:
t.me/bochkala_war

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