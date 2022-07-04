Как вертолеты Ми-8 воздушных сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам
Работают эффектно и эффективно
mil.gov.ua
Журналист и военный обозреватель Роман Бочкала опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором отражена работа Воздушных сил ВСУ. Четыре украинских вертолета Ми-8 разнесли позиции российских оккупантов:
Ми-8 широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.
Ми-8МСБ – украинская модификация с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, пассажирско-транспортный вариант для гражданской авиации.
Ми-8МСБ-В – украинская модификация с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, для ВВС (принят на вооружение в апреле 2014, до конца 2014 года в войска передали 3 штуки) и на экспорт.
Популярное сейчас
- Официально. Арсенал приобрел форварда Манчестер Сити
- Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни
- Днепр-1 отправился на предсезонный сбор в Словению
- Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО