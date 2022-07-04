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Возле Энергодара оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями ВСУ

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Орки – хорошие актеры

Возле Энергодара оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями ВСУ

фото из открытых источников

Новина українською

По информации украинской разведки, разместившийся вблизи населенного пункта Энергодар личный состав оккупантов придумал оригинальный способ, как стать "героями" так называемой "спецоперации" и не погибнуть в Украине. Расположившись на территории уютного санатория, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян "уничтожает" ДРГ украинцев, их средства и БПЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию. Такое поведение орков объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть.

За такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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