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Пропавший на фронте футбольный журналист подтвердил, что с ним все в порядке

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Журналист находился в Лисичанском направлении

Пропавший на фронте футбольный журналист подтвердил, что с ним все в порядке

Фото: фейсбук Олега Ящука

Новина українською

Спортивный журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, воюющий в рядах ВСУ, подтвердил, что с ним все хорошо. Он находился на фронте близ Северского и Лисичанска и не выходил на связь с 29 июня.

"Благодарю Бога и великое чудо... Спасибо всем, не успеваю ответить. 6 дней на нулевой позиции. Жив и даже цел сейчас. Слава Богу, Слава ВСУ", – написал Ящук в своем Facebook.

Отметим, что Ящук раньше работал на телеканалах "Футбол", а последние несколько лет является журналистом программы "Футбольный формат" на Эспрессо ТВ. После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины он пошел в Вооруженные силы Украины и стал частью 10-й бригады "Эдельвейс".

Читайте такжеГенштаб: ВСУ вышли из Лисичанска
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В статье: Олег Ящук война с Россией
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