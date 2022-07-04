На острове Змеиный поднят украинский флаг
И так будет со всеми территориями, на которые позарились россияне
Фото: Главком
Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины. Об этом сообщила начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" сегодня, 4 июля.
"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена, территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины".
Напомним, 30 июня российские оккупанты сбежали со Змеиного после того, как ВСУ нанесли по острову ряд ударов. Позднее российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеиный" и "как жест доброй воли" вывели находившийся там гарнизон орков.
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