На острове Змеиный поднят украинский флаг

Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины. Об этом сообщила начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" сегодня, 4 июля.

"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена, территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины".

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Напомним, 30 июня российские оккупанты сбежали со Змеиного после того, как ВСУ нанесли по острову ряд ударов. Позднее российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеиный" и "как жест доброй воли" вывели находившийся там гарнизон орков.