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На острове Змеиный поднят украинский флаг

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И так будет со всеми территориями, на которые позарились россияне

На острове Змеиный поднят украинский флаг

Фото: Главком

Новина українською

Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины. Об этом сообщила начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" сегодня, 4 июля.

"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена, территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины".

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Напомним, 30 июня российские оккупанты сбежали со Змеиного после того, как ВСУ нанесли по острову ряд ударов. Позднее российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеиный" и "как жест доброй воли" вывели находившийся там гарнизон орков.

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В статье: война с Россией Остров Змеиный
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
04.07.2022 в 15:00
Змеиный - это как ничейная территория. Флаг - это хорошо. Но, снести флаг дело пары минут.
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2022 в 15:10
Ну то нехай москалі спробують "дело пары минут"?...
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