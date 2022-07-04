Россияне не собираются останавливаться после захвата Луганской области

Глава так называемой луганской народной республики Леонид Пасечник признал, что армия рф не будет останавливаться после захвата Луганской области.

"Нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял", - заявил Пасечник.

При этом глава кремля владимир путин (хуйло) во время встречи с министром обороны шойгу заявил, что группировки "Восток" и Запад" армии рф должны выполнять свои задачи по прежнему плану. "Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени", - сказал президент рф.

Он также дал указания шойгу предоставить отдых и нарастить возможности подразделений, участвовавших в захвате Луганской области.

Отметим, что ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что путин не отказался от планов захватить как можно большую территорию Украины военным путем.