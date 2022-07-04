Россияне не собираются останавливаться после захвата Луганской области
Планируют и дальше "денацифицировать" Украину
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава так называемой луганской народной республики Леонид Пасечник признал, что армия рф не будет останавливаться после захвата Луганской области.
"Нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял", - заявил Пасечник.
При этом глава кремля владимир путин (хуйло) во время встречи с министром обороны шойгу заявил, что группировки "Восток" и Запад" армии рф должны выполнять свои задачи по прежнему плану. "Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени", - сказал президент рф.
Он также дал указания шойгу предоставить отдых и нарастить возможности подразделений, участвовавших в захвате Луганской области.
Отметим, что ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что путин не отказался от планов захватить как можно большую территорию Украины военным путем.
Популярное сейчас
- Глава ГУР МО Украины – о сроках контрнаступления ВСУ, окончании войны с рф и позиции Китая
- Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни
- Полыхает. На оккупированном Донбассе раздались взрывы на большом складе боеприпасов россиян
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО