6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas"
Беспилотник со всеми купленными боеприпасами уже в Литве
фото из свободных источников
6 июля Литва передаст Украине беспилотник Bayraktar "Vanagas".
Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
"Bayraktar "Vanagas" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины. Беспилотник Украине будет передан бесплатно.
The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! ????????— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022
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