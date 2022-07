6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas"

6 июля Литва передаст Украине беспилотник Bayraktar "Vanagas".

Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Bayraktar "Vanagas" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины. Беспилотник Украине будет передан бесплатно.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! ????????