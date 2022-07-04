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6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas"

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Беспилотник со всеми купленными боеприпасами уже в Литве

6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas"

фото из свободных источников

Новина українською

6 июля Литва передаст Украине беспилотник Bayraktar "Vanagas".

Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Bayraktar "Vanagas" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины. Беспилотник Украине будет передан бесплатно.

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