ОК Юг: Информация, что ВСУ находятся в километре от Херсона не отвечает действительности и вредит операции
Официальное заявление от ОК Юг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Информация СМИ о том, что Вооруженные силы Украины находятся в километре от окрестностей Херсона, не соответствует действительности и вредит военной операции.
- Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает "Интерфакс-Украина".
"Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но в конце концов и имиджу тех, кто это заявляет", - - сказала Гуменюк на брифинге в медиа центре "Украина" в понедельник.
Ранее издание The Economist сообщило со ссылкой на офицера военной разведки, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов (примерно в километре) от окраин Херсона".
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