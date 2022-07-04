Генштаб показал работу HIMARS на Запорожском направлении - ВИДЕО

Утром понедельника, 4 июля, стало известно, что ВСУ ударили по большому складу боеприпасов россиян в оккупированном городе Снежное в Донецкой области. При этом сообщается, что удар был нанесен с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

А затем Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео работы расчета на Запорожском направлении. Куда именно улетели «подарки» для оккупантов, не сообщается.

Напомним, США уже передали Украине четыре системы HIMARS, также предусматриваются новые поставки в рамках нового пакета, который был объявлен президентом Байденом на прошлой неделе. Ранее представитель Пентагона заявил, что ВСУ добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов.