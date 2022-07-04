Путин: Российским войскам которые принимали участие в боях на Луганщине, нужно "нарастить возможности"
Диктатор не собирается останавливаться
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент страны-оккупанта Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.
Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об "освобождении ЛНР".
Путин, в свою очередь, заявил следующее:
"Подразделения, участвовавшие в освобождении "ЛНР", должны отдохнуть и нарастить возможности", - сказал российский диктатор.
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
04.07.2022 в 17:36
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