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Путин: Российским войскам которые принимали участие в боях на Луганщине, нужно "нарастить возможности"

Общие новости
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Диктатор не собирается останавливаться

Путин: Российским войскам которые принимали участие в боях на Луганщине, нужно "нарастить возможности"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент страны-оккупанта Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об "освобождении ЛНР".

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Путин, в свою очередь, заявил следующее:

"Подразделения, участвовавшие в освобождении "ЛНР", должны отдохнуть и нарастить возможности", - сказал российский диктатор.

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В статье: Владимир Путин война с Россией сергей шойгу
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
04.07.2022 в 17:36
Нужно уничтожить это отдохнувшее войско после возвращения, тогда это станет большим шагом к победе. Чем больше орки захватывают наши территории, тем больше у них поднимается боевой дух, нужно найти способ как справится с их превосходящей артиллерией.
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