Президент Казахстана пообещал помочь Европе и миру с газом и нефтью

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире.

Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом – самым крупным торговым партнером Казахстана.

Напомним, что после нападения России на Украину 24 февраля ЕС вдвое сократил свою зависимость от российского газа – примерно до 20% общего объема поставок. Но страны Европы уже использовали большинство вариантов диверсификации поставок, таких как импорт сжиженного газа по морю.

Начиная с апреля, Россия прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Данию и значительно сократила поток газа в Германию. Страны Балтии сами перестали импортировать газ из России.