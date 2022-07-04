Президент Казахстана пообещал помочь Европе и миру с газом и нефтью
Свято место пусто не бывает
akorda.kz
Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире.
Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.
По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом – самым крупным торговым партнером Казахстана.
Напомним, что после нападения России на Украину 24 февраля ЕС вдвое сократил свою зависимость от российского газа – примерно до 20% общего объема поставок. Но страны Европы уже использовали большинство вариантов диверсификации поставок, таких как импорт сжиженного газа по морю.
Начиная с апреля, Россия прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Данию и значительно сократила поток газа в Германию. Страны Балтии сами перестали импортировать газ из России.
Популярное сейчас
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни
- Полыхает. На оккупированном Донбассе раздались взрывы на большом складе боеприпасов россиян
- В госдуме предлагают отбирать чужие территории по-новому
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО