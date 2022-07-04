Военный оркестр ВСУ исполнил гимн США в качестве поздравления с Днем независимости

Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки празднуют День Независимости.

Одного из главных партнеров Украины в войне против оккупантов из рф уже поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Однако, это было не последнее поздравление.

Еще одним подарком стало невероятное исполнение гимна США военным оркестром ВСУ.

Стоит один раз услышать, чем сто раз прочитать.