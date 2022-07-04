Пропагандистка Овсянникова "вынужденно" возвращается из Германии в россию

Экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала" Мария Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.

Об этом она рассказала в инстаграме.

Так, 3 июля она опубликовала сообщение, что завершила работу в немецкой газете.

"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в такое трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", — написала она.

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На следующий день Овсянникова сообщила, что возвращается в Россию, чтобы отстоять в суде право опеки над детьми.

"Завтра, 5 июля, мне придется отстаивать свои родительские права в суде. Мой бывший супруг работает на пропагандистском телеканале RT, под руководством одиозной Маргариты Симонян, которая угрожает ядерной войной всему миру. После моего антивоенного протеста в прямом эфире он подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться", - написала Овсянникова.

Женщина считает, что в России ее могут арестовать.

"Предъявят обвинения по новой "статье о фейках" за мой протест в прямом эфире "Первого канала" или за мои антивоенные репортажи и посты в соцсетях. Но чтобы ни случилось, я не откажусь ни от одного своего слова. Никакая сила не заставит меня пойти на компромисс с собственной совестью. Я всегда буду называть войну — войной", — отметила она.