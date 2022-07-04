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Украинцы смогут получать паспорта за границей

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Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве

Украинцы смогут получать паспорта за границей

фото из свободных источников

Новина українською

Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве.

Так, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ". А уже сейчас украинцы в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы — специально обустроенные микроавтобусы.

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"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", — заявил замглавы МВД Евгений Енин.

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В статье: война с Россией
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