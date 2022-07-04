Украинцы смогут получать паспорта за границей
Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве
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Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве.
Так, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ". А уже сейчас украинцы в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы — специально обустроенные микроавтобусы.
"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", — заявил замглавы МВД Евгений Енин.
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