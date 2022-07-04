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Германия конфисковала 3 танкера немецкой дочки Газпрома

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Вместе с газом, который перевозили судна

Германия конфисковала 3 танкера немецкой дочки Газпрома

фото из свободных источников

Новина українською

Германия решила конфисковать три СПГ-танкера у бывшей "дочки" "Газпрома" вместе с газом, которые перевозили судна. В собственность страны перешли СПГ-танкеры "Амур", "Обь" и Clean Energy. Официально немецкие власти заявили, что взяли их "на неограниченный период времени".

Об этом сообщает The Telegraph. Решение о конфискации судов в госсобственность было принято после сокращения поставок российского газа. СПГ-танкеры принадлежали американской Dynagas LNG Partners и сдавались бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania.

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Танкеры "Амур" и "Обь" были зафрахтованы до 2028 года, а Clean Energy – до 2026-го. Федеральное сетевое агентство ФРГ решило взять их под контроль "на неограниченный период времени".

В апреле немецкие власти национализировали Gazprom Germania, введя процедуру внешнего управления. "Дочка" "Газпрома" управляла крупнейшими в стране подземными газовыми хранилищами Реден в Нижней Саксонии, а также владела розничным бизнесом по продаже топлива Wingas.

"Газпром" ответил на национализацию Gazprom Germania прекращением поставок по трубопроводу "Ямал-Европа" и сократил наполовину экспорт по "Северному потоку-1".

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