70 высланных дипломатов рф покинули Болгарию, некоторые улетали в футболках с путиным

3 июля два правительственных самолета россии забрали из Болгарии 70 российских дипломатов, которых болгарские власти объявили персонами нон грата и обвинили в работе на спецслужбы рф.

Об этом пишет Euractiv.

С дипломатами выехали также члены их семей. Всего из Софии в Москву вылетели более 180 человек.

На прошлой неделе Болгария объявила персонами нон грата 70 российских дипломатов, что стало самой большой ссылкой с тех пор, как Великобритания выслала 105 советских дипломатов во время Холодной войны в 1971 году.

"Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, вернется в страну, из которой он прибыл", — подчеркнул премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, поздравив болгарские спецслужбы с их хорошей работой.

Как сообщается, выслали также технический персонал, например, поваров, водителей или садоводов.

На одном из фото, опубликованном Euractiv, видно, что во время отлета один из работников российского диппредставительства одет в футболку с путиным.

Болгария 28 июня решила выслать 70 российских дипломатов, в том числе из-за связи с российскими спецслужбами. В МИДе Болгарии отметили, что у них есть два основания для своего решения.