70 высланных дипломатов рф покинули Болгарию, некоторые улетали в футболках с путиным
Болгария не купилась на шантаж россии
euractiv.com
3 июля два правительственных самолета россии забрали из Болгарии 70 российских дипломатов, которых болгарские власти объявили персонами нон грата и обвинили в работе на спецслужбы рф.
Об этом пишет Euractiv.
С дипломатами выехали также члены их семей. Всего из Софии в Москву вылетели более 180 человек.
На прошлой неделе Болгария объявила персонами нон грата 70 российских дипломатов, что стало самой большой ссылкой с тех пор, как Великобритания выслала 105 советских дипломатов во время Холодной войны в 1971 году.
"Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, вернется в страну, из которой он прибыл", — подчеркнул премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, поздравив болгарские спецслужбы с их хорошей работой.
Как сообщается, выслали также технический персонал, например, поваров, водителей или садоводов.
На одном из фото, опубликованном Euractiv, видно, что во время отлета один из работников российского диппредставительства одет в футболку с путиным.
Болгария 28 июня решила выслать 70 российских дипломатов, в том числе из-за связи с российскими спецслужбами. В МИДе Болгарии отметили, что у них есть два основания для своего решения.
После этого посол россии в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что
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