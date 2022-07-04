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Зеленский поздравил Байдена с Днем независимости США. путин телеграмму не прислал

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Штаты празднуют свой главный национальный праздник

Зеленский поздравил Байдена с Днем независимости США. путин телеграмму не прислал

фото из свободных источников

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В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин нынче не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Об этом сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков которого цитирует российский "Интерфакс".

"Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма.

Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - сказал Песков.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поздравил США и президента этой страны Джо Байдена с Днем независимости, который отмечается 4 июля. Глава государства пожелал дружественному народу США мира и процветания и поблагодарил за лидерскую помощь в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
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