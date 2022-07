Зеленский поздравил Байдена с Днем независимости США. путин телеграмму не прислал

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин нынче не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Об этом сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков которого цитирует российский "Интерфакс".

"Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма.

Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - сказал Песков.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поздравил США и президента этой страны Джо Байдена с Днем независимости, который отмечается 4 июля. Глава государства пожелал дружественному народу США мира и процветания и поблагодарил за лидерскую помощь в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости.

Happy Independence Day to the people of ???????? and @POTUS! I wish the friendly people of ???????? peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.