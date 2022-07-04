Путин за оккупацию Луганщины присвоил звание "герой россии" командующему ЦВО
На россии продолжают отчитываться об оккупации Луганщины
фото из свободных источников
Диктатор страны-агрессора владимир путин подпишет указ о присвоении званий "герой россии" командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции "ЛНР" Эседулле Абачеву.
Об этом путин рассказал во время разговора с Министром обороны Сергеем Шойгу.
"Генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач.
С вашим предложением о присвоении командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий героя россии согласен.
Соответствующий указ президента сегодня будет подписан", - сказал путин.
During a meeting with Shoigu, Putin said that the “East” and “West” groupings are still taking part in the war, and that the Central grouping CO Alexander Lapin and the Deputy Commander of the 8th CAA Major General Abachev will receive the Hero of Russia. https://t.co/zTaYDKcasq pic.twitter.com/HoyVu97oU8— Rob Lee (@RALee85) July 4, 2022
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