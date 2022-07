Путин за оккупацию Луганщины присвоил звание "герой россии" командующему ЦВО

Диктатор страны-агрессора владимир путин подпишет указ о присвоении званий "герой россии" командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции "ЛНР" Эседулле Абачеву.

Об этом путин рассказал во время разговора с Министром обороны Сергеем Шойгу.

During a meeting with Shoigu, Putin said that the “East” and “West” groupings are still taking part in the war, and that the Central grouping CO Alexander Lapin and the Deputy Commander of the 8th CAA Major General Abachev will receive the Hero of Russia. https://t.co/zTaYDKcasq pic.twitter.com/HoyVu97oU8