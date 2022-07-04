Путин за оккупацию Луганщины присвоил звание "герой россии" командующему ЦВО

Диктатор страны-агрессора владимир путин подпишет указ о присвоении званий "герой россии" командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции "ЛНР" Эседулле Абачеву.

Об этом путин рассказал во время разговора с Министром обороны Сергеем Шойгу.

"Генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач.

С вашим предложением о присвоении командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий героя россии согласен.

Соответствующий указ президента сегодня будет подписан", - сказал путин.