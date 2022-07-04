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$750 млрд, 850 проектов, 10 лет - у Зеленского представили план восстановления Украины

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Руководство страны представило план послевоенного восстановления Украины

$750 млрд, 850 проектов, 10 лет - у Зеленского представили план восстановления Украины

фото из свободных источников

Новина українською

В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.

Об этом говорится на сайте Плана восстановления и презентации плана в Лугано.

Согласно плану, за 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов. Ожидается, что ежегодный прирост ВВП составит более 7%.

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На первом этапе в 2023-2025 годах предполагается реализация 580 проектов с финансированием более 350 млрд долларов. На втором - 2026-2032 годы - будет 270 проектов с финансированием более 400 млрд долларов.

Национальные программы

Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:

  • Укрепление обороны и безопасности - 50 млрд долларов
  • Энергетическая независимость и зеленый курс - 130 млрд долларов
  • Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд долларов
  • Обеспечение макрофинансовой стабильности - 60-80 млрд долларов
  • Развитие секторов экономики с добавочной стоимостью - 50 млрд долларов
  • Расширение и интеграция логистики с ЕС - 120-160 млрд долларов
  • Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - 150-250 млрд долларов

Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.

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В статье: война с Россией
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