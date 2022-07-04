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В Генштабе опровергли российский фейк о мобилизации женщин

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С 24 февраля ни одной женщины принудительно в Украине не мобилизовали

В Генштабе опровергли российский фейк о мобилизации женщин

фото из свободных источников

Новина українською

В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили и в Украине.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, с 24 февраля ни одной женщины принудительно в Украине не мобилизовали, как собственно и до того - с 2014 года. В ВСУ нет необходимости в принудительной мобилизации женщин.

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"Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются", - сказала Маляр.

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В статье: война с Россией
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