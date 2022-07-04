Привлечены тысячи специалистов. The Times рассказал, как в США организован штаб по доставке военной помощи Украине

UA-Футбол предлагает вам перевод материала журналиста The Times Джона Исмэя, который побывал в Транспортном командовании ВВС США на авиабазе Скотт в Иллинойсе. В статье автор рассказал, как происходит процесс от запроса украинской стороны до доставки необходимых товаров в приграничные страны, а также как построен процесс логистики.

В комнате, тускло освещенной телевизионными экранами, десятки летчиков стучали по компьютерным клавиатурам и разговаривали по телефонам. Некоторые следили за высокоприоритетной миссией по переброске вертолета Ми-17 российского производства с базы в Аризоне в пункт назначения недалеко от границы с Украиной.

Ранее в тот же день гражданский коллега проверил электронную таблицу и нашел транспортный самолет C-17 в штате Вашингтон, который мог забрать вертолет и начать однодневную поездку.

Летчики должны были отдавать экипажу самолета приказы, следить за тем, чтобы самолет взлетел и приземлился вовремя, и решать любые проблемы в пути.

C-17 должен был лететь из базы ВВС Маккорд возле Такомы на базу ВВС Дэвис-Монтан за пределами Тусона, где вертолет был припаркован в хранилище списанных военных самолетов, известном как "кладбище".

"Итак, от Маккорда до Дэвис-Монтана два с половиной часа", — сказал полковник Боб Буэнте, рассказывая о первом этапе пути. "Затем четыре часа на погрузку, а потом они вылетают сегодня около 7:30 вечера. Потом пять часов до Бангора, потом мы уложим их спать из-за продолжительности следующего этапа".

Полковник сказал, что из Бангора, штат Мэн, грузовой рейс — позывной "Радиус 140" — отправится в Европу.

С тех пор, как четыре месяца назад в Украине началась война, администрация Байдена выделила украинскому правительству военную помощь на миллиарды долларов, включая пулеметы, гаубицы и артиллерийские установки американского производства, а также вооружение российской разработки, которое вооруженные силы страны до сих пор используют, как и вертолет Ми-17.

Пентагон взял многие товары из собственного инвентаря. Но то, как они достигают Украины, часто требует закулисной координации команд на военной базе в Иллинойсе, примерно в 25 милях к востоку от Сент-Луиса.

Там, на базе ВВС Скотт, где у главных ворот выставлено полдюжины списанных транспортных самолетов, несколько тысяч специалистов по логистике из каждого вида вооруженных сил работают в Транспортном командовании Соединенных Штатов — или Transcom. Говоря военным языком, это "боевое командование", наравне с более известными подразделениями, которые несут ответственность за части земного шара, такие как Центральное командование и Индо-Тихоокеанское командование, и получает приказы непосредственно от министра обороны.

Transcom проработал каждую партию военной помощи из Соединенных Штатов в Украину, которая началась в августе и резко возросла после российского вторжения.

Процесс начинается, когда правительство в Киеве отправляет запрос в колл-центр на американской базе в Штутгарте, Германия, где помощь координирует коалиция из более чем 40 стран. Некоторые из заказов выполняются партнером или союзником США, а остальные обрабатываются Соединенными Штатами и направляются через Европейское командование США, которое также находится в Штутгарте, министру обороны Ллойду Дж. Остину III и генералу Марку А. Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов, которые обсуждают их на еженедельных совещаниях с начальниками служб и боевыми командирами.

Если нужные предметы имеются в наличии и боевые командиры решают, что передача их Украине не нанесет чрезмерного вреда их собственным военным планам, генерал Милли дает рекомендацию г-ну Остину, который, в свою очередь, дает рекомендацию президенту Байдену. Если президент даст свое согласие, Transcom думает, как переправить помощь на аэродром или в порт рядом с Украиной.

Приказ о перемещении российского вертолета пронесся через базу в Иллинойсе из штаб-квартиры Transcom в одноэтажное кирпичное здание, в котором разместился 618-й центр управления воздушными операциями, где часы с красной подсветкой показывали местное время на крупных военных авиабазах в Калифорнии, Аляске, Гавайях, Японии, Катаре и Германии.

Полковник Буэнте говорит, что руководит повседневными операциями в 618-м Центре воздушных операций, где около 850 действующих летчиков, резервистов и гражданских лиц проводят свои дни, планируя миссии, такие как доставка вертолета. Обеспечение выполнения этих планов возлагается на меньшую группу — работающих посменно по 60 человек, 24 часа в сутки, каждый день года — которые следят за потоком миссий, размещенных на постоянно обновляемом экране, расположенном в центре задней стены, вплоть до завершения.

Это тот же центр, который организовал массовую эвакуацию американцев и афганцев из столицы Афганистана в августе. По словам официальных лиц, в самый загруженный день из аэропорта Кабула вылетело 21 000 пассажиров, причем самолеты взлетали и приземлялись каждые 90 минут.

Это было напряжённое время для Transcom, которая в среднем не только планирует и координирует около 450 грузовых рейсов, но и контролирует около 20 грузовых судов, а также сеть трансконтинентальных железных дорог и более тысячи грузовиков, которые регулярно перевозят военную технику.

Рейсы также перевозят гуманитарную помощь и другие предметы снабжения, когда это необходимо, в том числе поставки детского питания в мае, чтобы уменьшить их нехватку в Соединенных Штатах.

Командует всем этим генерал Жаклин Д. Ван Овост из ВВС, которая является лишь второй женщиной-офицером, возглавляющей одно из 11 боевых подразделений Пентагона.

По ее словам, планирование поставок помощи Украине начинается задолго до того, как Белый дом объявит о новом пакете помощи.

"Мы не можем ждать, пока президент подпишет или секретарь отдаст приказ, прежде чем мы проведем необходимое планирование", — сказала генерал Ван Овост в интервью в своем кабинете, где на стене висела фотография Амелии Эрхарт [одной из первых женщин-летчиц]. "Мы наблюдаем, как за развитием, — сказала генерал о дискуссиях о помощи, — так и создаем планы, которые находятся наготове".

Президент Байден санкционировал первую американскую военную технику и вооружение для Украины — пакет на 60 миллионов долларов — 27 августа. В то время у летчика-испытателя, летавшего на грузовых самолетах, уходило около месяца на то, чтобы доставить товары в самолет после того, как они были одобрены.

По ее словам, Белый дом объявил о 13 последующих пакетах помощи для Украины, и процесс планирования продвинулся достаточно далеко, так что теперь от утверждения президентом и до отправки на загрузку первых предметов в самолет требуется меньше дня. Три посылки за первые 29 дней войны составили 1,35 миллиарда долларов. По состоянию на пятницу Соединенные Штаты выделили Киеву военную помощь на сумму 6,9 миллиарда долларов после вторжения России.

Оперативный центр Transcom решает, отправить ли помощь грузовым самолетом или кораблем, в зависимости от того, как быстро Европейское командование нуждается в ее доставке. Хотя военные грузовые самолеты, такие как C-17, предлагают самый быстрый способ доставки, они несут самые высокие затраты. Около половины авиаперевозок Transcom обслуживается флотом коммерческих самолетов, нанятых по контракту, включая Boeing 747, каждый из которых может перевозить в два раза больше веса, чем C-17.

Однако, когда это возможно, военные планировщики отправляют товары на грузовых кораблях, что является менее дорогим вариантом.

"Мы задействовали два судна и использовали несколько линейных вспомогательных судов для доставки грузов, направляющихся в Украину", — сказал Скотт Росс, представитель командования. По его словам, с августа суда совершили более 220 рейсов и доставили в Украину чуть более 19 тысяч тонн военной помощи.

На одном из самых больших экранов оперативного штаба полковника Буэнте перечислялось около дюжины миссий в порядке важности. На вершине находились две миссии "1А1", которые поддерживали несколько из наиболее важных клиентов команды: президента, вице-президента, госсекретарей и министров обороны, а также председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Сразу после этих миссий было Достижение 140, C-17, летевший на базу ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне. Тысячи самолетов пеклись там на солнце, в том числе 13 вертолетов Ми-17 российского производства, которые Соединенные Штаты закупили для Афганистана до того, как Кабул пал перед талибами.

За последние месяцы 12 вертолетов были отправлены в близлежащие к Украине страны, их вернули в летное состояние и передали украинским летчикам для борьбы с Россией.

Пока летчики отслеживали C-17, горстка солдат и гражданских лиц в небольшой армейской части Transcom наблюдала за отдельной миссией: четыре грузовых поезда, движущихся по Соединенным Штатам, а также несколько грузовых судов, некоторые из которых принадлежали военно-морскому флоту.

Один из кораблей ВМФ направлялся из Норфолка, штат Вирджиния, в военный порт в Северной Каролине, где он должен был быть загружен боеприпасами для ракетных установок M142 HIMARS, которые давно нужны украинским военным. Ракеты, упакованные в связки по шесть штук и загруженные в 20-футовые транспортные контейнеры, также направлялись в порт. Вскоре краны сняли металлические ящики с тягачей и железнодорожных вагонов, уложили их на борт корабля и зафиксировали на месте для путешествия по морю, которое продлилось около двух недель.

Большая часть военной помощи Пентагона, отправляемой Украине на кораблях, идет в два немецких порта — один на Северном море, другой на Балтийском.

Чтобы потенциальные противники не перекрыли пути для военной помощи Украине, армейские планировщики могут организовать операции в любом из десятков портов на двух морях. Российские военные корабли в значительной степени перекрыли прямые пути для пополнения запасов — украинские порты в Черном море.

На 618-й улице, где президенты и министры обороны могут мгновенно переназначать самолеты для чрезвычайных ситуаций по всему миру, экран, на котором обычно отображается секретная карта глобальных угроз военным воздушным и морским перевозкам, был затемнен из соображений безопасности, пока репортер находился в комнате.

И три телевизора были настроены на новости кабельного телевидения, потому что, как объяснил полковник Буэнте, "обычно мы реагируем на экстренные новости".

Над текстом работал Александр Рыженко