"Уволился и осудил режим" - НАПК исключило из списка кандидатов на санкции чиновника из рф
Лицо обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка
nazk.gov.ua
НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции бывшего чиновника из РФ, который уволился и признал войну в Украине, осудив действия Кремля.
"НАПК впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции. Лицо обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время в списке 16 тысяч кандидатов.
Имя исключенного из списка кандидатов на санкции бывшего члена правления российской компании не называется. Известно только, что компания, в которой он работал, входит в ТОП-10 самых больших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм.
Отметим, что часть определенных НАПК кандидатов уже оказалась под международными санкциями. Среди них ряд руководителей государственной компании "Ростех":
член правления и заместитель гендиректора Игорь Завьялов;
- заместитель гендиректора Максим Выборных;
- директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова.
- Все они уже попали в санкции США.
"Если бы они заранее уволились со своих должностей, у них был бы шанс избежать санкций и ареста активов", - подчеркивают в НАПК.
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