Зеленский отметил наградами 195 военных, из них 75 – посмертно
Президент подписал соответствующий указ
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 195 военнослужащих, в том числе 75 – посмертно.
Военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
В частности, военнослужащие награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом "За мужество" ІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и медалью "Защитнику Отечества".
Со списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте главы государства.
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