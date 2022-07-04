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Зеленский отметил наградами 195 военных, из них 75 – посмертно

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Президент подписал соответствующий указ

Зеленский отметил наградами 195 военных, из них 75 – посмертно

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 195 военнослужащих, в том числе 75 – посмертно.

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Военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

В частности, военнослужащие награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом "За мужество" ІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и медалью "Защитнику Отечества".

Со списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте главы государства.

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В статье: война с Россией
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